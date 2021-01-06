الصين تمدد فترة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين اليها الى 21 يوما

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصينية اليوم الاربعاء تمديد فترة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين إليها الى 21 يوما وذلك بعد تسجيل حالات عدوى محلية بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في مختلف مدن ومناطق البلاد.

وقال المتحدث باسم حكومة مدينة بكين شو خه جيان في مؤتمر صحفي بحسب وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان هذا القرار جاء بعد ان تأكدت اصابة عدد من المسافرين الوافدين الى العاصمة بكين ومدن صينية اخرى بفيروس (كورونا) بعد انقضاء فترة الحجر الصحي التي كانت تستمر 14 يوما ما أدى إلى عودة انتشار الحالات المحلية في الصين.

وأضاف أن بكين قررت تشديد تدابير الإدارة الصحية للوافدين لمنع خطر انتقال العدوى من الأشخاص الذين تكون فترة حضانتهم للمرض طويلة جدا.

وكانت السلطات الصينية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 32 حالة اصابة بفيروس (كورونا المتسجد كوفيد – 19) منها 23 حالة اصابة بعدوى محلية وتسع حالات اصابة وافدة.