الصين تكثف إجراءات مكافحة كورونا وسط تزايد الإصابات المحلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فرضت السلطات الصينية اليوم الأربعاء قيودا على السفر وحظرت التجمعات في عاصمة إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين، في أحدث تكثيف للإجراءات بهدف منع موجة أخرى من فيروس كورونا.

وسجل الإقليم 20 إصابة من أصل 23 إصابة محلية بكوفيد-19 سجلها البر الرئيسي الصيني أمس الثلاثاء.

وكثفت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة خبي التي يعيش فيها 11 مليون نسمة، الإجراءات المضادة وسجلت 19 إصابة مؤكدة و41 حالة دون أعراض.

وستلزم المدينة جميع المسافرين إليها بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا خضعوا له خلال 72 ساعة من ركوبهم القطار أو الطائرة، حسبما ورد في بيان لمطار شيجياتشوانغ تشنغدينغ الدولي اليوم الأربعاء.

وأطلقت المدينة أيضا حملة فحص جماعي وأغلقت محطة حافلات رئيسية وحظرت التجمعات وأمرت المجمعات السكنية بالسماح لساكنيها فقط بالدخول.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة في البر الرئيسي إلى 32 من 33 في اليوم السابق. وسجل إقليم خبي أيضا 43 إصابة بلا أعراض من أصل 64 إصابة مماثلة.

وتواصل الصين اتخاذ إجراءات مشددة لمنع موجة أخرى من الفيروس الذي أودى بحياة 4634 في الصين وقرابة 1.9 مليون على مستوى العالم.

ومنعت سلطات مدينة داليان بإقليم لياونينغ سكان المناطق التي تعتبر من مناطق الخطر المتوسط أو الشديد من مغادرة المدينة وأصدرت تعليمان لسكان المناطق الأخرى بالامتناع عن أي سفر غير ضروري خارج داليان. وسجلت المدينة حالات إصابة محلية بكورونا في الأيام القليلة الماضية.

وتطبق حكومات الأقاليم والمدن الصينية في كثير من الأحيان مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الفحوصات الجماعية وإغلاق المدارس وتقييد السفر لأولئك الذين يعيشون في مناطق بها مجموعة من مرضى كوفيد-19 الجدد. ويجري أيضا مسؤولو الجمارك الصينيون عمليات فحص روتينية للسلع المستوردة للتحقق من آثار فيروس كورونا.