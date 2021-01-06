الجيش السوداني يتصدى لهجومين على الحدود مع إثيوبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صرحت مصادر عسكرية سودانية بأن الجيش تصدى خلال الأسبوع الجاري لهجومين "نفذتهما قوات إثيوبية"، وذلك في أحدث مواجهات بين الطرفين بعد فترة من الترقب الحذر.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن المصادر القول "إن قوة من سلاح المظلات والاستخبارات العسكرية تصدت، الاثنين، لهجوم من قوات إثيوبية مزدوة بأسلحة ثقيلة".

وأشارت إلى أن الاشتباك وقع في منطقة سريبة الحدودية التابعة للفشقة الكبرى المحاذية لإقليم تيجراي الإثيوبي، مستبعدة أن يكون الاشتباك مع مليشيات نظرا للأسلحة الثقيلة التي هاجمت بها.

وكشفت المصادر العسكرية عن تصدي قوات الاحتياط السودانية لهجوم آخر في منطقة العلاو الحدودية، تزامن مع هجوم منطقة سريبة.

ونجح الجيش السوداني مؤخرا في استرداد مساحات زراعية كانت قوات وميليشيات إثيوبية قد وضعت يدها عليها بقوة السلاح على مدار الـ 26 عاما الماضية. وقد بدأت عملية استرداد هذه المساحات في التاسع من تشرين ثان/نوفمبر الماضي.