شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة تقتل 3 أطفال كانوا يلهون بها في باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيشاور (باكستان) - أ ف ب

لقي ثلاثة أطفال حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح، الأربعاء، عندما انفجرت قنبلة عثروا عليها في حقل في شمال غربي باكستان، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وكان أربعة أشقاء وأحد الجيران يلهون عندما عثروا على القنبلة الصدئة قرب قرية على مشارف مدينة بيشاور.

وقال منصور آمان، المسؤول البارز في الشرطة، إن «الأطفال كانوا يلعبون بالقنبلة أولا ثم ضربوها بحجر ما تسبب بانفجارها».

وأكد مسؤول الشرطة المحلية عزيز الرحمن الحصيلة. وتتكرر الحوادث المرتبطة بمخلفات أسلحة في شمال غرب باكستان.

وكثيراً ما يتم تهريب مدافع قديمة وقذائف مدفعية ومخلفات ذخائر أخرى إلى البلاد من أفغانستان، بعضها يعود إلى فترة الحرب السوفياتية في الثمانينات.

وكانت المنطقة في فترة ما مركزا للأنشطة المعادية لـ«طالبان». وشكل المحليون ميليشيات لمحاربة المتمردين.

والعام الماضي قتل خمسة أشخاص عندما حاول عامل في محل خردة إعادة تدوير قذيفة هاون قديمة انفجرت لدى تعامله معها.