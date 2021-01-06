شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات جورجيا: الديمقراطيون يفوزون بالمقعد الثاني في «الشيوخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جورجيا - أ ف ب

أعلن الديموقراطي جون أوسوف ،الأربعاء، فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، مؤكداً أن فوزه سيمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.

وقال أوسوف في بيان نشرته محطات تلفزيوينة: «جورجيا، شكراً جزيلاً على الثقة. يشرفني دعمكم وتقديركم وثقتكم وأتطلع لخدمتكم». ولم تعلن وسائل الإعلام الأمريكية نتائج الاقتراع بعد كما لم يقر خصم أوسوف الجمهوري ديفيد بيردو بهزيمته.

وفي الاقتراع المتعلق بالمقعد الثاني، من المتوقع أن يهزم رافاييل وارنوك الجمهورية كيلي لوفلر سيدة الأعمال البالغة من العمر 50 عاماً التي عُينت في مجلس الشيوخ في كانون الأول / ديسمبر 2019.

وسيمثل فوز كلا الديمقراطيين تحولاً سياسياً في ولاية سيطر عليها الجمهوريون طيلة عقدين، لكن بايدن فاز بها في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر على دونالد ترامب. كما أن الفوز بالمقعدين سيعطي الديمقراطيين السيطرة على غرفتي الكونجرس ويعزز سلطات بايدن.

وفي وقت لاحق الأربعاء، من المقرر أن يترأس نائب الرئيس مايك بنس جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على تصويت الهيئة الانتخابية الذي أكد فوز بايدن بالبيت الأبيض.

ويعتزم ترامب الذي يدعي أن الانتخابات كانت مزورة، إلقاء كلمة أمام تجمع بالقرب من البيت الأبيض احتجاجاً على التصديق، وقد تجمع أنصاره في وسط المدينة مع انتشار مكثف للشرطة.

وقال العشرات من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين و12 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنهم سيعترضون على التصديق، لكن هذه الخطوة تفتقر إلى الدعم الكافي.