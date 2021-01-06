شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد تسلسل فيروس كورونا في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت شركة "جي 42 للرعاية الصحية"، التابعة لمجموعة 42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، دراسة تسلسل جينوم فيروس كورونا SARS-CoV-2 بنجاح لتحديد المصدر الجينومي لوباء كوفيد-19، وتسهم الدراسة الجديدة الموسّعة في رصد وتحديد أنماط انتشار وتطورات الفيروس منذ تسجيل حالاته الأولى في دولة الإمارات.

وتم إجراء دراسة تسلسل الجينوم الفيروسي على 1067 عينة مسحة أنفية جُمعت في أبوظبي بين شهري مايو ويونيو 2020 تحت إشراف دائرة الصحة بأبوظبي ووفقاً للمعايير البحثية المعتمدة وطنياً، وكشف التحليل عن اختلافات جينية تميّز سلالات الفيروس وأنماطه في الإمارات.

وستسهم نتائج الدراسة في تحسين دقة التشخيص وإبراز تفاصيل أكبر، الأمر الذي قد يساعد في تصميم تسلسلات جديدة للحمض النووي المطلوب في فحوص كوفيد-19 تضاف إلى التسلسلات المستخدمة حالياً، بما يسهم في كشف أية طفرات فيروسية جديدة قد لا تستطيع أدوات الفحص الحالية كشفها.

وبهذه المناسبة، قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 للرعاية الصحية": "تهدف أحدث جهودنا إلى تعزيز التزامنا بضمان توفير حلول صحية نوعية لأفراد المجتمع ضمن سعينا المستمر إلى مكافحة الوباء والارتقاء بمعايير الاختبارات الدقيقة والموثوقة".