شكرا لقرائتكم خبر عن عادل صقر: الأجواء العائلية كلمة سر تفوق البطائح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يبدو البطائح مرشحاً للقب بطل شتاء دوري الأولى لكرة القدم، ويملك حالياً 18نقطة في المركز الأول بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه وتبقت له ثلاث مباريات وهو مرشح على الورق للفوز في مباراتين من مجموع المباريات الثلاث وحال نال لقب بطل الشتاء فسيكون الفريق كتب تاريخاً جديداً في مسيرته.

تقول الأرقام والاحصائيات إن الفرق التي تنهي الدور الأول متصدرة تضمن الصعود بنسبة كبيرة، لكن في الأخير يبقى الملعب هو الفيصل ووجود دور ثان كامل كفيل بتغيير كل شيء، وعموماً اثبت البطائح نفسه وقدم صورة جيدة لفريق مجتهد ومكافح وطموح قياساً بعمره وتواجده في دوري الهواة.

فنياً، كان للفريق كلمة عليا وهو حقق ننائج اهلته لانتزاع الصدارة في وجود فرق صاحبة خبرة ونجح بفضل العناصر الجيدة والاستقرار والواقعية في فرض نفسه كما كان التعاقد مع المدرب نور الدين العبيدي ضربة معلم تحسب لإدارة النادي وللجنة الكرة فهو قاد الفريق لخمسة انتصارات متوالية ولم يخسر أو يتعادل الفريق في ظل قيادته.

ويرى عادل صقر لاعب البطائح أن أجواء الانسجام كانت وراء تفوق البطائح وأوضح: يمكن القول إن كلمة السر هي الأجواء التي نعيشها، وهناك علاقة قوية بين اللاعبين مع بعضهم البعض وغرفة الملابس في رأيي هي التي تصنع الفارق.

واضاف: لاعبو الفريق يؤدون بحماس وبغيرة كبيرة على الشعار، هم يحبون الفوز ويرغبون في وضع فريقهم في المقدمة ولدينا إدارة قريبة من اللاعبين وهي تؤدي عملاً جيداً جداً وفي نفس الوقت لا تضغط على اللاعبين، لذلك هناك أريحية كبيرة في الملعب والجميع يستمتعون.

واشاد صقر بالمدرب العبيدي وقال إنه مكسب كبير للفريق وانه أحدث نقلة ملموسة فيه.. لكن صقر قال ان الحديث عن الصعود مازال سابقاً لأوانه، مشيراً إلى ان الدوري مازال طويلاً.

وذكر أن البطائح ليس المرشح الأول للصعود، لافتاً إلى وجود ستة فرق مرشحة واعتبر أن من يملك دكة بدلاء جيدة ونفساً طويلاً ولاعبين يصنعون الفارق وأجانب على مستوى عال ومن يعرف كيف يتعامل مع صراع الأمتار الأخيرة سيضمن الصعود.

