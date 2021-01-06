شكرا لقرائتكم خبر عن «جولة محمد بن راشد» لكأس الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن الجولة المقبلة من ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم التي تنطلق الخميس، ستتشرف بحمل اسم «محمد بن راشد»، وذلك احتفاءً بمرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الرابطة، أن المباريات الأربع في ذهاب كأس الخليج العربي، ستشهد وضع صورة لسموه على شاشات الملاعب، مصحوبة بواحدة من أبرز عباراته «يقول ما يفعل ويفعل ما يقول».