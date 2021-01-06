شكرا لقرائتكم خبر عن موظف إلى الجنايات بسبب 100 درهم رشوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات بدبي، قضية متهم آسيوي (39 عاماً) حاول رشوة مشرف أمن بـ 100 درهم ليسمح لمزارع بدخول منطقة قيد الإنشاء.

ودارات أحداث الواقعة خلال أكتوبر الماضي، حين تقدم مشرف ببلاغ بمحاولة المتهم رشوته ليزور في تصريح دخول مزارع لأحد المشروعات قيد الإنشاء، وأفاد مشرف الأمن في تحقيقات النيابة بأن المتهم الذي يعمل اختصاصي تسويق بشركة للعقارات ذات علاقة بالموقع، قدم تصريح دخول مطوياً وبداخله 100 درهم للمزارع يحتوي على بيانات غير صحيحة، حيث قام بإبلاغ الشرطة بالواقعة وتم القبض على المتهم.

وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة بأنه قدم المبلغ إلى مشرف الأمن نظير السماح لمزارع بالدخول لإحدى الفلل ضمن المشروع، حيث تشرف الشركة التي يعمل بها على تشجير عدد من الوحدات بداخلها.