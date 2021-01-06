شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات كرة الطاولة 3 مارس وفتح باب الترشح 13 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حددت لجنة انتخابات اتحاد كرة الطاولة في اجتماعها الذي عقد بمقر نادي الوصل الأربعاء برئاسة محمد العامري، يوم 3 مارس المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الإدارية الجديد 2020-2024، وتم اعتماد البرنامج الزمني لإجراء العملية الانتخابية، على أن يتم توجيه الدعوة للجمعية العمومية يوم العاشر من الشهر الحالي، وفتح باب الترشح يوم 13 يناير الحالي، ويغلق يوم 27 يناير.

وسيتم إصدار القائمة المبدئية للمرشحين يوم 17 فبراير المقبل، وفتح باب الطعون 18 منه، وغلقه يوم 22 فبراير، وإصدار قرارات الطعون في 25 من الشهر نفسه، لتعلن لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 28 فبراير، لتجرى الانتخابات يوم 3 مارس المقبل، وسيفتح باب الطعون 4 منه، ويغلق يوم 8 مارس، ليتم إصدار قرارات الطعون يوم 11 مارس، واعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية يوم 14 مارس.

ويذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة كانت اعتمدت في اجتماعها غير العادي الذي عقد يوم 26 سبتمبر من العام الماضي النظام الأساسي للاتحاد، متضمناً لائحة الانتخابات الجديدة التي شهدت تعديل لتجرى الانتخابات بنظام القوائم، مع منح الرئيس المنتخب حق اختيار عناصر مجلس الإدارة من قوائم مرشحي الأندية للعضوية.

