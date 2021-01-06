صراع بين الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة على كأس كرة اليد

متابعة: عصام هجو

اختتمت الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي من كأس الإمارات لكرة اليد، وأسفرت عن تعادل الشارقة مع النصر 21-21، وفاز دبا الحصن على الظفرة 27-20، وفاز شباب الأهلي على الوصل 29-26 وفاز بني ياس على الوحدة 26-25، كما فاز الجزيرة على العين 31-30، ليصبح الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي أوائل المجموعات الثلاث وسيكون الصراع على كأس البطولة محصوراً بين الفرسان والملك وفخر أبوظبي.

وستلعب هذه الأندية ضد بعضها لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث عن طريق الدوري من دور واحد أيام 8 و15 و22 يناير الجاري، فيلتقي الجمعة الجزيرة مع الشارقة على ملعب صالة شباب الأهلي، ويوم 15 يناير يلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي على ملعب صالة نادي الشارقة، ويتجدد صراع القمة بين الشارقة وشباب الأهلي يوم 22 يناير الجاري على ملعب صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يستطيع الجزيرة أو شباب الأهلي كسر هيمنة وسيطرة وانفراد الشارقة بمنصة التتويج؟ أم يواصل الملك فرض هيبته في المحافظة على التربع وحيداً على عرش اللعبة ومواصلة كتابة الأرقام في كل البطولات؟

وتتنافس الأندية الحاصلة على المركز الثاني وهي العين والنصر والوصل في مجموعة تحديد المراكز الرابع والخامس والسادس بنظام دوري من دور واحد أيضاً أيام 8 و15 و22 يناير الجاري، والأندية الحاصلة على المركز الثالث وهي بني ياس ودبا الحصن ومليحة في مجموعة تحديد المراكز من السابع والثامن والتاسع، ويلتقي الوحدة والظفرة ضمن فئة تحديد المركزين العاشر والحادي عشر.