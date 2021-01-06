شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ"الخليج 365" أبرز المعينين بمجلس النواب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على أسماء بعض المعينين فى مجلس النواب، الذى من المقرر أن تنعقد أولي جلساته في 10 يناير الجارى.

وقالت مصادر خاصة لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يصدر خلال ساعات قرارًا بتعيين عدد من الأسماء بالمجلس الجديد، وهى:



المعينون بمجلس النواب

1- إبراهيم الهنيدى

2- نجلاء الأهوانى

3- علي جمعة

4- عماد خليل

5- درية شرف الدين

6- فخرى الفقى

7- حازم إمام

8- حسام غالى

9- دينا عبد الكريم

10- محمد عمر

11- داليا السعدنى

12- سحر عطية

13- إيمان العجوز

14 - منى عمر

15- محمد جمال السعيد

16- آية مدنى

ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020:" يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".