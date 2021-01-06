شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظمت لائحة مجلس النواب انعقاد الجلسة الافتتاحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتٌفتح القاعة الرئيسية لمجلس النواب أبوابها من جديد لاستقبال أعضاء المجلس الجدد عن الفصل التشريعي الثاني للفترة (2021- 2026) بعد صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، لتشهد فترة تشريعية ورقابية جديدة علي أجندة النواب الجدد بما يٌحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد المستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس الجاهزية لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني (2021-2026) بدءاً من 10 يناير 2021، وأن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعي الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.

أقرت المادة 276 بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتبدأ الجلسة بأداء هذا اليمين رئيس الجلسة والعضوين المعاونين ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.