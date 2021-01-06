شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب فيها عن خالص التهانى والأمنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على قداسته والمسيحيين ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

يذكر أن اليوم تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بليلة عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات احترازية قوية، للحفاظ على حياة المصليين من وباء كورونا.

ويترأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوى بدلاً من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، ودون حضور شعبى، وقد قرر البابا إلغاء استقبال المهنئين بالعيد كما هو المعتاد كل عام، وجرى إلغاء الحضور الشعبى بجميع كنائس القاهرة والإسكندرية "إيبارشية البابا" ليتم قداسى الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن 20 شخصا، على أن يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة.