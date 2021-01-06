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قاضٍ يغرم مواطنا 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة بمحكمة السويس

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محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

غرم المستشار محمد البغدادي، رئيس محكمة جنح فيصل والجناين بمحكمة السويس الابتدائية، مواطنا 50 جنيهًا لمخالفته الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة.

ووجه رئيس المحكمة حرس القاعة بضبط المواطن وتغريمه في الحال، بعدما لاحظ خلال جلسة اليوم الأربعاء، شخصًا يجلس داخل القاعة دون ارتداء الكمامة.

وأوضح مصدر قضائي أن رئيس المحكمة بموجب سلطته يحق له اتخاذ هذا الإجراء، وأن توقيع الغرامة داخل المحكمة أمر جائز بمجرد عبور المواطنين المتقاضين بوابة المحكمة، باعتبارها مكان مغلق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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