تخطت 570 مليون جنيه.. تحرير ١٩ محضر استيلاء على الدعم بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

كشف تقرير مراجعة كروت خبز الجمعيات الأهلية، والذي جاء تحت إشراف هيئة رقابية بدمياط، أنه جرى صرف ١٩٧٣٥ رغيف مدعم دون وجه حق.

وتلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التقرير الذي تضمن تحرير ١٩ محضر استيلاء على الدعم بمبلغ 570 مليون 510 ألف و 428 جنيهًا،، وصدق وزير التموين والتجارة الداخلية بإيقاف الكروت بشكل نهائي.

وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتعليمات محافظ دمياط والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل على تنفيذ محاور الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لمتابعة منظومة الخبز.