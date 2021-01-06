خبير روسى: تنفيذ الاتفاق بين قطر والدول العربية الأربع سيضعف إيران

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الخبير الروسي بوريس دولجوف، الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "هناك زيادة واضحة في الضغط على إيران وعلى الجهات الخارجية التي تدعم إيران بطريقة ما."

وأضاف: "حتى وقت قريب كانت قطر من بين هؤلاء الفاعلين الخارجيين. الآن الوضع يتغير لأنه من غير المربح أن تكون قطر من بين الدول التي ستوجه ضدها الضغوط الأمريكية المناهضة لإيران"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأكد دولجوف، إن الاتفاق بين قطر والدول العربية الأربع

قد يكون نتيجة ضغط العقوبات على طهران، فإذا تم تنفيذ الاتفاق سيضعف إيران.

وقال دولجوف "قطر حليف لتركيا التي تخضع الآن أيضا لعقوبات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بشراء أنظمة دفاع جوي روسية. وتشمل العقوبات إجراءات ضد جميع القوات المتحالفة مع تركيا. وهذا ينطبق بشكل كاف على قطر".

وأشار إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه قطر والرباعية

العربية ( السعودية والإمارات ومصر والبحرين) لا يزال معلنا، أما "إلى أي مدى سيتم تنفيذه على أرض الواقع، فسيحدد ذلك الوقت". وخلص الخبير إلى أنه "إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق في جميع النقاط، فإنه سيضعف إيران".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إن الإعلان الذي تم تبنيه في القمة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بشأن إعادة وحدة دول الخليج، يسمح لدول المنطقة العربية بإنهاء الصراع مع الدوحة وإعادة العلاقات التي قطعت قبل أكثر من 3 سنوات ونصف، ولكن مع حل قضية مكافحة الإرهاب.