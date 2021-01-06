الجزائر: القضاء على 6 إرهابيين وتوقيف عنصري دعم خلال أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن القضاء على 6 إرهابيين خلال عمليات نفذتها وحدات الجيش خلال أسبوع.

وبحسب الحصيلة العملياتية التي أعلنتها وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء للفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير الجاري فإنه

تم القضاء على 6 إرهابيين بولاية تيبازة (شمال) وضبط 6 أسلحة نارية وكمية من

وأضافت أنه تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية عين الدفلى (شمال)، وضبط بندقيتين آليتين

من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة بإن امناس بولاية إليزي (جنوب)، وكشف وتدمير 3 قنابل بولاية بومرداس (شمال).

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف 40 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 17 مغربيًا بكل وتمنراست (جنوب) وورقلة (شرق)، وتلمسان والنعامة وسيدي بلعباس (شمال غرب) وتبسة وبجاية (شمال شرق).