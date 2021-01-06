جونسون: لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن سلالات كورونا الجديدة مقاومة للقاح

ياسر رشاد - القاهرة - علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، على طلب لتحديث المعلومات بشأن جهود الحكومة لاختبار فعالية اللقاحات مع السلالات الجديدة.

وقال جونسون، إنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أي سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها مقاومة للقاحات، وفقا لروسيا اليوم.

بريطانيا: الملايين من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل إلى مراكز التطعيم خلال أيام

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن الملايين من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل إلى مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس

جونسون أن حوالي ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما قد تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وفي إطار قيود كورونا الجديد في بريطانيا، أفادت صحيفة "تليغراف" بأن السلطات البريطانية ستلزم المتوجهين إلى بريطانيا بإبراز شهادات خلوهم من فيروس كورونا صادرة في مدة أقصاها 72 ساعة قبل وصولهم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن يخضع كل

مسافر قادم إلى موانئ أو مطارات المملكة المتحدة لاختبار PCR في إطار القيود الجديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

وفي منتصف ديسمبر، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.