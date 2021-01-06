فوكس نيوز: اشتباكات بين أنصار ترامب والشرطة في واشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية، باندلاع اشتباكات بين أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والشرطة في واشنطن.

وأضافت، أن فعالية جماهيرية لأنصار ترامب، في واشنطن انتهت باشتباكات مع الشرطة، وفقًا لروسيا اليوم.

وقبيل إقرار فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الكونغرس الأمريكي، يطالب عدة مئات من أنصار ترامب بعدم الأخذ في الحساب، أصوات أعضاء هيئة الناخبين من الولايات المتنازع عليها، حيث

فاز بايدن بهامش ضئيل. في البداية، سارت المظاهرة بهدوء، دون مشاركة الجماعات اليمينية المتطرفة التي حضرت مثل هذه الأعمال في وقت سابق.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، واعتقلت خلال ذلك ما لا يقل عن ستة أشخاص لارتكابهم انتهاكات مختلفة للقانون، بما في ذلك حيازة أسلحة وذخيرة

ومهاجمة رجال الشرطة.

وذكرت قناة الغد، أن دونالد ترامب سوف يلقي خطابًا مساء اليوم الأربعاء، وسط ترقب لتصديق الكونجرس الأمريكي على فوز جو بايدن بمنصب الرئيس.

وأوضحت، أن ترامب سيوجه حديثه لأعضاء حزبه الذين خذلوه في الانتخابات الأمريكية الماضية، كما سيتحدث عن ميتش ماكونيل الذي أساء إليه أنصار ترامب، واتهموه أنه لا يصلح لتمثيل الحزب الجمهوري.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشيد ترامب بالـ 12 عضوًا الذين يدعمونه داخل الكونجرس الأمريكي، كما سيتطرق إلى مسألة تزوير الانتخابات.