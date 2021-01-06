الكويت تُسجل 411 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 411 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 ألفًا و438 حالة، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 938 حالة؛ نظرًا لعدم تسجيل أي حالات جديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "إن جميع الحالات الجديدة ثبتت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي

قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف أن هناك 56 حالة تتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة، كما تم إجراء 10 آلاف و588 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و287 ألفًا و755 مسحة.

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام

بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 312 إصابة بفيروس كورونا المستجد.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.