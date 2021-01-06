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الفلبين ترصد 1047 إصابة جديدة بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الصحة الفلبينية 1047 حالة إصابة جديدة بفيروس و26 حالة وفاة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين، اليوم الأربعاء،
وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة إلى 22 ألفاً و690 وحالات الوفاة إلى 9347.
وأضافت الوزارة أن هناك 339 حالة شفاء جديدة، مما رفع حصيلة حالات الشفاء من الفيروس إلى 448 ألفاً و700 حالة.
وتابعت الوزارة أن تلك الأرقام تمثل 93.3% من هؤلاء المصابين، الذين تمكنوا حتى الآن من التغلب على المرض.
ومازالت الوزارة تقوم بتقييم مدى آثار موسم العطلات على انتقال عدوى الفيروس. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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