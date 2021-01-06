كندا : حالات الإصابة بكورونا تبلغ 623 ألفا و384 حالة والوفيات 16253 شخصا

محمد الفلاح - الأربعاء 6 يناير 2021

كورونا كندا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 623 ألفا و 384 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت تورونتو ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في كندا 16 ألفا و 253 بينما تعافى 529 ألفا و 580 شخصا من مرض كوفيد 19- الذى يسببه فيروس كورونا.

ومر حوالي 49 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للفيروس فى البلاد .