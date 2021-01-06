إصابة عدد من الجنود التابعين للناتو المتمركزين في لاتفيا بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 6 يناير 2021

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في لاتفيا اليوم الأربعاء إن عددا من الجنود التابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمركزين في عاصمة لاتفيا أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث لوكالة أنباء لاتفيا أن الجنود في العزل الذاتي في قاعدة ادازي العسكرية، دون الافصاح عن تفاصيل بشأن جنسياتهم أو عدد الجنودالمصابين أو وضعهم الصحي.

وأفادت شبكة التلفزيون الكندية " سي بي سي" أن عددا من الجنود الكنديين بين المصابين.

ومن أجل حماية الجانب الشرقي للناتو ومواجهة روسيا، أرسل الناتو فرقا تتألف من ألف جندي لثلاثة دول البلطيق وبولندا.

وتتولى كندا دور القيادة في لاتفيا، وتقود مجموعة متعددة الجنسيات لخوض المعارض تتألف من 450 جندي.

وتشهد لاتفيا ، التي يبلغ تعداد سكانها أقل من 9ر1 مليون نسمة، ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا خلال الأشهر الاخيرة.

وسجلت لاتفيا 44 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بالاضافة إلى 722 حالة وفاة بالفيروس.