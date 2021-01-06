حمدوك : زيارة وزير الخزانة الأمريكي للسودان "تاريخية"

محمد الفلاح - الأربعاء 6 يناير 2021

عبدالله حمدوك

رحب رئيس الوزراء السودان عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء بزيارة وزير الخزانة الأمريكي إستيفن منوتشن إلى الخرطوم ، ووصفها بـ " التاريخية".



ونقلت وكالة السودان للأنباء " سونا " اليوم عن حمدوك قوله إن " هذه الزيارة تأتي في وقت تُحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل، نحنُ نُخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية آفاق أرحب".

وحسب الوكالة ، التقى حمدوك بمكتبه وزير الخزانة الأمريكي إستيفن منوتشن الذى وصل للخرطوم صباح اليوم على رأس وفد فى زيارة تستغرق يوما واحدا ضمن جولة تشمل العديد من دول الشرق الأوسط.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس ، فى تصريح صحفي ، إن الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خزانة أمريكى للسودان، مضيفا أنها بحثت العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك شكر جهود الإدارة الأمريكية التى أفضت الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعادة الحصانة السيادية للسودان ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق استقرار اقتصادي فى السودان.

وأشار مانيس إلى أن اللقاء تناول ملفات العلاقات الثنائية المتحركة فى مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، قائلا إن "الزيارة مؤشر قوي لإنطلاق البلدين لعلاقات متطورة فى المستقبل القريب".

ويجري وزير الخزانة الأمريكي خلال الزيارة لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى وعدد آخر من المسؤولين يتم خلالها مناقشة الوضع الإقتصادي فى السودان والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.