شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستأنف ضد حكم رفض تسليم مؤسس ويكيليكس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنف محامون يمثلون الولايات المتحدة ضد حكم أصدرته قاضية بريطانية في وقت سابق هذا الأسبوع بعدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس،جوليان أسانج.

وخلال جلسة في محكمة وستمنستر الابتدائية اليوم الأربعاء، أكدت المحامية كلير دوبين أن الفريق قدم طلب الاستئناف، ما يعني أن قضية تسليم أسانج سوف تُنظر الآن أمام المحكمة العليا في بريطانيا.

وقالت دوبين أيضا إنه لا ينبغي منح أسانج الإفراج بكفالة، لأنه "أظهر أنه قادر على بذل جهود غير عادية لتجنب تسليمه".

وأشارت إلى السنوات السبع التي قضاها داخل السفارة الإكوادورية في لندن، حيث طلب اللجوء لتجنب احتمال تسليمه إلى السويد لمواجهة تحقيق بتهمة اعتداء جنسي، والتي تم إسقاطها لاحقا.

وتصدر قاضية بريطانية اليوم الأربعاء الحكم فيما إذا كان يتعين الإفراج عن أسانج بكفالة من السجن أو الإبقاء عليه محتجزا لفترة أخرى.

ويأتي ذلك بعد يومين من حكم القاضية فانيسا بارايتسر برفض تسليم الأسترالي أسانج 49/ عاما/ إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بصحته.

وتم اتهام أسانج في الولايات المتحدة بالتآمر مع محلل الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام .2010