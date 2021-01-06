المخابرات الأمريكية ترجح وقوف روسيا وراء هجمات إلكترونية على وكالات حكومية

قال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية أمس (الثلاثاء) إن روسيا كانت «على الأرجح» وراء سلسلة من هجمات التسلل الإلكتروني التي تمكنت من الوصول إلى عدد من الوكالات الاتحادية الشهر الماضي.

وفي بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية داخل وزارة الأمن الداخلي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء إن هدف المتسللين كان جمع معلومات استخبارية فيما يبدو، وليس القيام بأي أعمال تدميرية.

الى ذلك اشار البيان إنهم حددوا عشر وكالات على الأقل تعرضت للتسلل الإلكتروني.

ويعد هذا أول بيان رسمي لإدارة ترمب بشأن هجمات التسلل الإلكتروني.

وكان المسؤولون الذين تم اطلاعهم على التحقيق ووزير الخارجية مايك بومبيو قد قالوا في السابق إن روسيا وراء موجة الهجمات الإلكترونية، لكن الرئيس دونالد ترمب قال إن الصين ربما تقف وراء التسلل الإلكتروني.