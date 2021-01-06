النفط يوقف سلسلة انتصارات الشرطة بتعادل مثير

الشرطة تقدم أولاً عن طريق سعد ناطق في الدقيقة 18، لكن محمد داود عدل النتيجة للنفط في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

في الشوط الثاني، تقدم النفط بهدفٍ ثانٍ حمل توقيع ليث تحسين في الدقيقة 47، قبل ان يتمكن فريق القيثارة الخضراء من ادراك التعادل في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب محمد قاسم.



وبهذا التعادل اصبح رصيد الشرطة 24 نقطة في المركز الثالث، فيما بلغ النفط النقطة 17 في المركز الثامن.

وفي مباراة اخرى، تعادل المتصدر نفط الوسط مع الصناعات الكهربائية 1-1.