انت الان تتابع خبر بالصور.. أشاوس العراق يطفئون شمعتهم المئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في استعراض مهيب، شاركت جميع صنوف الجيش العراقي بالاستعراض العسكري الذي اقيم اليوم في ساحة الاحتفالات وسط بغداد، بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش.