- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
انت الان تتابع خبر بالصور.. أشاوس العراق يطفئون شمعتهم المئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في استعراض مهيب، شاركت جميع صنوف الجيش العراقي بالاستعراض العسكري الذي اقيم اليوم في ساحة الاحتفالات وسط بغداد، بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش.
وبدأت قطعات الجيش منذ الصباح بالاستعراض بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين والضباط.
وشارك الطيران الحربي العراقي والمروحي في الاستعراض.
الصور ادناه بعدسة علي جاسم