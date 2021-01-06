وضع حجر الأساس لملعب دولي يتسع لأكثر من 14 الف متفرج في السليمانية

ويتسع الملعب الدولي الجديد لـ 14500 متفرج بقيمة 12 مليون دولار من الاموال الخاصة بنادي نوروز الرياضي و بتنفيذ شركة تركية متخصصة في بناء الملاعب الدولية.

وباشرت الشركة المنفذة بإنجاز أسس البناء في الارض المخصصة لإنشاء الملعب اذ من المؤمل ان ينجز ملعب ستاديوم نوروز الدولي في اقل من سنتين.