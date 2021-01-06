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وضع حجر الأساس لملعب دولي يتسع لأكثر من 14 الف متفرج في السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-06 | 13:40

وضع حجر الأساس لملعب دولي يتسع لأكثر من 14 الف متفرج في السليمانية

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وضع رئيس نادي نوروز الرياضي شيخ لاهور شيخ جنگي، حجر الأساس لملعب ستاديوم نوروز الرياضي في محافظة السليمانية.
ويتسع الملعب الدولي الجديد لـ 14500 متفرج بقيمة 12 مليون دولار من الاموال الخاصة بنادي نوروز الرياضي و بتنفيذ شركة تركية متخصصة في بناء الملاعب الدولية.

وباشرت الشركة المنفذة بإنجاز أسس البناء في الارض المخصصة لإنشاء الملعب اذ من المؤمل ان ينجز ملعب ستاديوم نوروز الدولي في اقل من سنتين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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