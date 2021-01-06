اجتماع مرتقب يضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا لدفع جهود السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع الرباعية التي تشمل مصر والأردن وفرنسا وألمانيا خلال الأيام القادمة.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن شكري أجرى اتصالًا آخر مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.



والدول الأربع هي المجموعة التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.