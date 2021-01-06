المرشح الديمقراطي أوسوف يعلن الفوز بالمقعد الثاني بمجلس الشيوخ في انتخابات ولاية جورجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، جون أوسوف، فوزه في الانتخابات التكميلية التي جرت بجورجيا على مقعدي الولاية.

وبفوزه، يحصل الديمراطيون على مقعدي الولاية، عقب إعلان رافايل رافايل وارنوك فوزه.

وقال وارنوك، الذي يسعى لإزاحة السيناتور الجمهورية كيلي ليفلور من مجلس الشيوخ، الأربعاء، إنه سيعمل من أجل جميع سكان ولاية جورجيا.

وأضاف وارنوك في مقطع فيديو على الإنترنت: "أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، أيا كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات".

ولطالما كانت جورجيا مؤيدة للجمهوريين، لكنها فاجأت الجميع في انتخابات الرئاسة بالتصويت لصالح بايدن، وهي أول مرة تختار فيها الولاية مرشحا رئاسيا ديمقراطيا منذ نحو 30 عاما.