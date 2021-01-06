شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن تأجيل عزاء وتأبين الراحل سيد عبد الغني إلى موعد لاحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المحامين بالتوافق مع أسرة الراحل سيد عبد الغني أمين صندوق النقابة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، تأجيل العزاء والتأبين والذي كان مقررا عقده غدا الخميس، إلى موعد لاحق يعلن عنه عند تحديده.

ويذكر أن جنازة الراحل سيد عبد الغنى شيعت عصر أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.