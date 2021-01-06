فضيحة ملعب محمد الخامس.. جماهير الوداد تطالب بتغيير الملعب في مباراة دوري أبطال إفريقيا

جدة - عبدالحي حسين - طالب أنصار الوداد الرياضي مسؤولي النادي بتغيير ملعب محمد الخامس، الذي سيستقبل، اليوم الأربعاء، مواجهة الفريق الأحمر ضد الملعب المالي، لحساب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت جماهير الوداد إلى تخوفها من سوء أرضية ملعب محمد الخامس بعد “فضيحة” مباراة الرجاء، بعد تحول الملعب إلى “برك مائية”، ما ساهم في إقصاء “النسور” من دوري أبطال إفريقيا، وخروجهم من بوابة الدور الثاني على يد تونغيث السنغالي.

وطالبت جماهير الحمراء بتغيير الملعب، أو تقديم طلب للاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى وقت لاحق.

يذكر أن الوداد الرياضي سيواجه ضيفه الملعب المالي، مساء اليوم، في الساعة 17:00، علما أن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الوداد بهدف نظيف.