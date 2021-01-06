أنصار ترامب يتظاهرون في واشنطن ضد مصادقة الكونغرس على رئاسة بايدن واحتكاكات مع شرطة العاصمة -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شرع آلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، بتنظيم مظاهرات في العاصمة واشنطن، احتجاجا على المصادقة المرتقبة على نتائج الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويعقد الكونغرس في وقت لاحق اليوم، جلسة يصادق فيها على نتائج الانتخابات التي جرت في 3 نونبر الماضي، وفاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشدت بعض المجموعات من المحتجين ليلا في العاصمة، قبيل انطلاق المظاهرات وتصديق الكونغرس على تصويت المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

ورفع آلاف الأشخاص في قلب المدينة لافتات مناصرة لترامب، وسط إجراءات أمنية واسعة النطاق، مع حدوث احتكاكات بين المتظاهرين وبعض رجال الشرطة وفق ما وثقته مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

من جانبه قال الرئيس ترامب في تغريدة، إنه سيلقي خطابا لأنصاره صباحا في حديقة “إليبس” أمام البيت الأبيض.