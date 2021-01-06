هام جدا/نشرة إنذارية.. ..أمطار قوية (110-130 ملم) ورياح قوية (100-120 كلم/ساعة) مرتقبة بعدد من مناطق المملكة -تفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، من أمطارا قوية محليا رعدية (110-130 ملم) ورياح قوية (100-120 كلم/ساعة) ستشهدها عدد من منطاق المملكة ابتداءا من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة.

وكشفت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن أمطارا قوية محليا رعدية، ستشهدها أقاليم وعمالات: طنجة أصيلة، فحص-انجرة، المضيق-القنيدق، شفشاون، تطوان، العرائش، آسفي والمرتفعات التابعة لأقاليم الحسيمة، تراودانت، والحوز، وذلك من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، إلى السادسة من مساء الجمعة.

كما حذرت ذات النشرة من أن أمطارا قوية تتراوح بين 50 إلى 70 ملمتر، ستشهدها أقاليم وعمالات، أكادير إداوتنان، إنزكان، آيت ملول، شتوكا-آيت بها، الصويرة، شيشاوة، سيدي بنور، الجديدة، برشيد، النواصر، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، بنسليمان، الصخيرات-تمارة، الرباط سلا، الخميسات، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، وتاونات.

كما يرتقب أن تشهد دد من الأقاليم رياحا قوية، تتراوح سرعتها بين 100 إلى 120 كلم/ساعة، بكل من الصويرة شيشاة، الحوز أزيلال، ورزازات، تنغير، ميدلت، الرشيدية، وفيكيك، وذلك يوم الجمعة المقبل.

كما ستشهد أقاليم أخرى رياحا تتراوح سرعتها بين 75 إلى 90 كيلومتر، وذكل اليوم الأربعاء، بكل من شيشاوة، والحديدة، والصويرة، وآسفي، وسيدي بنور، واليوسفية، فيما ستصل هذه الظاهرة يوم الخميس إلى أقاليم الحوز، أسا الزاك، شفشاون، شيشاوة، الدار البيضاء، برشيد، مديونة، المحمدية، النواصر، بنسليمان، سطات، الجديدة، الرشيدية، الصويرة، فحص أنجرة، العرائش، المضيق، الفنيدق، ميدلت، ورزازات، آسفي، سيدي بنور، طنجة أصيلة، طرفاية، تارودانت، تنغير، اليوسفية، وزاكورة.