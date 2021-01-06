سرق “طاكسي” وقتل سائقها ضواحي اشتوكة أيت باها..المشتبه فيه يعيد تمثيل الجريمة البشعة

جدة - عبدالحي حسين - بعد 48 ساعة من الجريمة التي هزت ساكنة منطقة بيوكري، ضواحي اشتوكة أيت باها، ليلة أول أمس الاثنين/الثلاثاء، والتي راح ضحيتها صاحب سيارة أجرة من الصنف الكبير، عثر على جثته في غابة تين سعيد، قرب مطار المسيرة، تمت عملية إعادة تمثيل الجريمة البشعة.

مصادر محلية أشارت لـ”ليوم24″ إلى أن توقيف المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة تم بعد ساعات قليل من الواقعة، فيما انتقلت سلطات المحلية والقضائية للمنطقة رفقته المشتبه فيه مساء أمس الثلاثاء، لمكان الجريمة لإعادة التمثيل.

وأضاف المصدر ذاته، أن شابا يبلغ من العمر 22 سنة، استولى على سيارة أجرة، وقتل سائقها بعد توجيه إليه عدة طعنات بالسلاح الأبيض بطريق المطار، فيما تمكنت عناصر الدرك الملكي من العثور على سيارة الأجرة في أحد أزقة تجزئة “ليراك” في مركز جماعة آيت اعميرة، وجرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة باستئنافية أكادير.

هدا وتم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في اشتوكة في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.