أحمد حلمي يجسد شخصية نجيب محفوظ

جدة - عبدالحي حسين - يستعد الفنان المصري، أحمد حلمي، لتجسيد شخصية الأديب الكبير نجيب محفوظ، في عمل فني جديد.

وكشف الإعلامي المصري، خيري رمضان، أمس الاثنين، في برنامجه “حديث القاهرة”، على فضائية “القاهرة والناس” المصرية، أن أحمد حلمي منكب منذ فترة على البحث عن الشخصية الأدبية لنجيب محفوظ.

ويُعد نجيب محفوظ أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وقدم عطاء وفيرا في الأدب، منذ كتب الثلاثينيات إلى غاية وفاته سنة 2006 عن عمر ناهز 94 سنة.

ولد نجيب محفوظ عام 1911 في القاهرة، وله نحو خمسين رواية، أشهرها ثلاثية “بين القصرين”، و”قصر الشوق”، و”السكرية”، و وآية “أولاد حارتنا”، وتخرج من جامعة القاهرة، وعمل في وزارة الأوقاف، وتولى إدارة الرقابة على المصنفات الفنية، وخلال ذلك كتب سيناريو لعدد كبير من الأفلام.