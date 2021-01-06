شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوية الأوروبية" تحسم "تصريح موديرنا" اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحسم وكالة الأدوية الأوروبية قرارها اليوم الأربعاء حول ما إذا كانت سوف توصي بإصدار تصريح سوق مشروط لاستخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية، حيث تواجه حكومات الاتحاد الأوروبي مشاعر إحباط متنامية إزاء بطء طرح اللقاحات.

وإذا تمت التوصية بالموافقة النهائية من جانب المفوضية الأوروبية، وهو ما يعد إجراء شكليا، فسوف يكون اللقاح هو الثاني فقط لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن يساعد القرار الإيجابي في تخفيف حدة التوتر لدى بعض قادة الاتحاد الأوروبي، الذين ينظر مواطنوهم بحسد إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل حيث تم بالفعل تطعيم ملايين الأشخاص.

ولم يتم السماح حتى الآن سوى باستخدام لقاح فايزر/بيونتك في الاتحاد الأوروبي، وقد ساهمت اختناقات الإنتاج والتسليم في بطء عملية التطعيم في الأسبوع الأول.

وتمكنت ألمانيا حتى الآن من تطعيم 316 ألف شخص، بينما تمكنت فرنسا من تطعيم 5 آلاف فقط. وبدأت هولندا في تطعيم مواطنيها اليوم الأربعاء فقط، حيث تعرض رئيس الوزراء مارك روته للانتقاد في البرلمان بسبب التأخير.

وطلب الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك و160 مليون جرعة من لقاح موديرنا حتى الآن. ويتطلب التطعيم بكل من اللقاحين أخذ جرعتين