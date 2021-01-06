شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين: لم نرصد حالات مصابة بسلالة كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طمأن مسؤولو الصحة في الفلبين، الشعب اليوم الأربعاء بأن السلالة الجديدة الأكثر ضراوة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، لم يتم رصدها بعد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن هذا استند إلى تحليل لعينات من المرضى المحتجزين في المستشفيات والمسافرين الذين وصلوا في نوفمبر وديسمبر.

وحظرت الفلبين مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من 21 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، حتى 15 كانون ثان/يناير لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.