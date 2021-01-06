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الفلبين: لم نرصد حالات مصابة بسلالة كورونا الجديدة

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الدمام - شريف احمد - طمأن مسؤولو الصحة في الفلبين، الشعب اليوم الأربعاء بأن السلالة الجديدة الأكثر ضراوة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، لم يتم رصدها بعد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن هذا استند إلى تحليل لعينات من المرضى المحتجزين في المستشفيات والمسافرين الذين وصلوا في نوفمبر وديسمبر.

وحظرت الفلبين مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من 21 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، حتى 15 كانون ثان/يناير لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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