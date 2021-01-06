شكرا لقرائتكم خبر عن دبي .. تقليص العزل الصحي لبعض حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الصحة بدبي تقليص مدة الحجر الصحي والعزل الصحي لبعض حالات مصابي فيروس كورونا والمخالطين، لتكون عشرة أيام بدلا من 14 يوما. وأوضحت الهيئة أن هذا يأتي استنادا إلى نتائج دراسات عالمية أكدت أن غالبية حالات الإصابة بالفيروس تحدث خلال الأيام العشرة الأولى من تاريخ آخر اختلاط مع مريض يحمل الفيروس.

وذكرت الهيئة، أن اختصار فترة الحجر والعزل الصحي تنطبق على بعض الحالات المحددة، وتشمل: المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين لم تظهر عليهم أعراض منذ ثبوت إصابتهم بالفيروس مخبرياً، أو المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة بدون استخدام أدوية مخفضة للحرارة.