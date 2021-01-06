المرور تصدر تنبيها لسائقي المركبات بشأن طريق اليوسفية- بابل

بغداد - ياسين صفوان - نبه مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، الاربعاء، سائقي المركبات الى الحذر والتأني عند المرور في طريق اليوسفية بابل لوجود اعمال اكساء.



وقال اسماعيل في بيان تلقته الخليج 365، انه "ننبه سائقي المركبات على طريق اليوسفية-بابل، بالتأني في القيادة بسبب وجود اعمال اكساء عليه في جانب واحد".

ولفت مدير المرور الى ان "قيادة المركبات بسرعة على هذا الطريق تسببت بوقوع الكثير من الحوادث المرورية".