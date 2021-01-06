الإرهاب والجريمة.. جيش الجزائر يستهل 2021 بعمليات نوعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عمليات نوعية استهل بها جيش الجزائر عام 2021، في ضربات استهدفت فلول الإرهاب والجريمة المنظمة.

محصلة مثمرة شكّلت نتاجا لعمليات عسكرية وأمنية وصفها الجيش بـ"النوعية" استهدفت معاقل الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في مختلف مناطق البلاد.



وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، عن حصيلة العمليات العسكرية من 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 5 يناير/كانون الثاني، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها.

وجددت الوزارة التذكير بالضربة الكبيرة التي ألحقها الجيش الجزائري بمجموعة إرهابية خطيرة متمركزة بمرتفعات ولاية تيبازة، وأسفرت عن مقتل 6 إرهابيين واسترجاع 6 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة.





الوزارة كشفت أيضا عن ضبط رشاشين من نوع "كلاشنيكوف"، ومخزني ذخيرة بمنطقة "عين أميناس" الحدودية مع ليبيا، إضافة إلى تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بولاية بومرداس (وسط).

كما أوقفت وحدات تابعة للجيش الجزائري 28 تاجر مخدرات في عدد كبير من محافظات البلاد، وضبطت 16 قنطارا و20 كيلوجرام من الكيف المعالج (مخدر) في محافظات غربية، علاوة على 127 جراما من الكوكايين و3070 من الأقراص المهلوسة.





وأوقفت قوات الدرك (قوة عسكرية تابعة للجيش) وفرق خفر السواحل، 40 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة بـ8 ولايات وهي: تلمسان والنعامة وسيدي بلعباس (غرب)، وتبسة وبجاية (شرق)، وتمنراست الواقعة في أقصى الجنوب الجزائري.