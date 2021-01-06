إيران واختطاف ناقلة النفط.. سيؤول تتحرك بهذه الخطوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحركٌ كوري جنوبي جديد على خط أزمة السفينة المحتجزة في إيران، بإرسال وفد إلى طهران؛ للإفراج عن الناقلة وطاقمها.

ووفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء فإن وفدا توجه اليوم لإيران بهدف الإفراج عن ناقلة كيماويات وطاقمها المكون من 20 فردا احتجزتها القوات الإيرانية قبل يومين.

تحرك سيؤول الجديد يأتي غداة إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية وصول مدمرة على متنها عناصر فرقة مكافحة القرصنة إلى مياه قريبة من مضيق هرمز.

ووفق الوزارة، فإن المدمرة "بصدد تنفيذ مهمة لضمان سلامة المواطنين الكوريين المحتجزين على متن ناقلة النفط لدى إيران".



والإثنين، احتجزت إيران السفينة وطاقمها قرب مضيق هرمز في محاولة للضغط على سيؤول للإفراج عن أموال مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية قيمتها سبعة مليارات دولار.

واعتُبر احتجاز الناقلة "هانكوك كيمي" محاولة من جانب طهران للضغط من أجل تحقيق مطالبها قبل أسبوعين من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

واستدعت كوريا الجنوبية السفير الإيراني، أمس، وطالبت بالإفراج عن السفينة وطاقمها.

