روسيا تطعم مليون شخص ضد كوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها طعمت مليون شخص من سكانها ضد كوفيد-19 بلقاحها (سبوتنيك في) وفقا لبيان على حساب سبوتنيك في على تويتر. وبدأت روسيا، التي سجلت رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم، حملة تطعيم واسعة النطاق الشهر الماضي.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جينتسبرج مدير معهد جماليا الروسي الذي طور اللقاح قوله إنه لم يجر رصد آثار سلبية جديدة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت روسيا تسجيل 24217 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 5142 في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و308601.

وقالت السلطات إن 445 مصابا بالفيروس توفوا مما رفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 59951.