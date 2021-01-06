شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن يجدد دعوته للمجتمع الدولي لإعلان الحوثيين "جماعة إرهابية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الثلاثاء، دعوة بلاده للمجتمع الدولي لإعلان ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" ووضعها على لوائح الإرهاب تمهيدا لملاحقة قادتها وتقديمهم للمحاكمة.

جاء ذلك خلال زيارته في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لجرحى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة.

ولفت الإرياني إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهدف الحكومة لحظة وصولها مطار عدن الدولي، أسفر عن مقتل 27 وإصابة 108 آخرين من منتسبي الإعلام والثقافة والأمن والمدنيين الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث الإرهابي.

ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى الضريبة الباهظة التي يدفعها الشعب اليمني جراء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمطارات المكتظة بالمدنيين.

وأكد أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب التي تضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة والمحاكمة الدولية.

وأشاد الإرياني، بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي دفعت باتفاق الرياض إلى الأمام وصولاً إلى إعلان الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

والأربعاء الفائت، ضرب هجوم إرهابي مطار عدن لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 26 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

من تفجير مطار عدن باليمن

وتعرض المطار لهجوم إرهابي بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة.

واتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف هذا الهجوم الدامي.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك في تصريحات صحافية، إن "التقنيات" المستخدمة في الهجوم الصاروخي على المطار، كانت من السمات المميزة لاستراتيجية الحوثيين.