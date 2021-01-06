شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتفشى في إندونيسيا.. وفتوى منتظرة لإتاحة اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا-رويترز

سجلت إندونيسيا، الأربعاء، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» وبلغت 8854 حالة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 788402 وفقاً لبيانات الهيئة المكلفة بمكافحة الجائحة في البلاد. كما تم تسجيل 187 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 23296 وفاة. وفي إندونيسيا أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في جنوب شرق آسيا.

ويتطلع مجلس العلماء الإندونيسي، أعلى مجلس إسلامي في البلاد، إلى إصدار فتوى بإباحة لقاح الوقاية من فيروس «كورونا» قبل الموعد المقرر لبدء برنامج تطعيم جماعي بلقاح صيني في البلاد الأسبوع المقبل.

وتعتزم إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بدء حملة التطعيم يوم 13 يناير/ كانون الثاني بعد تسلمها ثلاثة ملايين جرعة من شركة «سينوفاك بيوتيك» الصينية.

وأعاد الجدل حول تماشي اللقاحات مع تعاليم الإسلام إلى الأذهان التعامل مع مشكلات تتعلق بالصحة العامة في إندونيسيا من قبل. ففي عام 2018، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتوى بتحريم لقاح للحصبة. وقالت موتي أرينتاواتي المسؤولة في المجلس «نأمل في صدور الفتوى قبل أن تبدأ الحكومة برنامجها للتطعيم» بلقاح «كورونا». وأضافت أن جمع البيانات لا يزال مستمراً قبل أن يتمكن المجلس من إصدار فتوى نهائية.

وتعاني إندونيسيا أسوأ انتشار لمرض «كوفيد-19» في جنوب شرق آسيا، وتعتمد السلطات على اللقاح للمساعدة على تخفيف الأزمات الصحية والاقتصادية.