شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ضغوط ترامب.. بنس يتخذ قراراً لصالح بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

قال مستشارون إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، سيلتزم بمهامه الرسمية، ولن يمنع تصديق الكونجرس، الأربعاء، على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من الرئيس دونالد ترامب حتى يساعده على إبطال هزيمته في الانتخابات.

فقد كثف ترامب، الثلاثاء، الضغط على بنس ليمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة.

وسيرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس، الأربعاء، يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وحصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتاً لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على سبعة ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»، الثلاثاء: «يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير» في أحدث اتهاماته على تزوير واسع للانتخابات. لكن مصدراً مطلعاً قال إن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج.