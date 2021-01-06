شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لأشواط «الشيوخ» في بطولة فزاع للصيد بالصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز فريقا «إف 3» و«الظفرة» حصادهما الوفير بالفوز بشوطين لكل منهما فيما تواجد «النيف» على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي، وذلك في ختام أشواط «الشيوخ» التي بلغ عددها 20 شوطاً وأقيمت على مدار 4 أيام حافلة بالندية والإثارة، فيما تتواصل حالياً منافسات العامة والملاك في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 15 يناير الجاري في منطقة الروية بدبي.

وجاءت منافسات اليوم الرابع للبطولة مليئة بالقوة والمستويات المتقاربة، وحصد فريق «إف 3» المركز الأول في شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «دي 423» بزمن 17.806 ثانية، ونال المركز الثاني فريق «أم 7»بالطير «صعايب» بزمن 18.178 ثانية، والمركز الثالث «إف 3»بالطير «أو 486» بـ18.300 ثانية.

وتوج فريق «الظفرة» بشوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 18» بزمن 17.462 ثانية، وأكمل الظفرة تفوقه بالحصول على المركز الثاني بالطير «جي 110» بـ17.712 ثانية، ونال فريق «إف 3» المركز الثالث بالطير «مزنه» بـ17.753 ثانية.

وحصد فريق «إف 3» الريادة في شوط قرموشة فرخ الرئيسي بالطير «جي 97» بزمن 18.273 ثانية، وجاء ثانياً فريق «إم آر إم» بالطير «جي 8» بـ 18.317 ثانية، وثالثاً فريق «إف 3» بالطير «قمره» بـ 18.326 ثانية.

ونال الظفرة المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «جي 157» بزمن 18.057 ثانية، وجاء ثانياً «إف 3» بالطير «ظن» بـ18.193 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «جي 13» بـ18.218 ثانية.

وحقق فريق النيف المركز الأول في شوط قرموشة فرخ نقدي، بالطير «أم 88» بزمن 18.803 ثانية، وحقق فريق «أف 3» المركزين الثاني والثالث، بالطير «أو 422» بـ19.032 ثانية، والطير «32» بـ19.096 ثانية.

وجهة بارزة في «أجمل شتاء في العالم»

أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تزامن إقامة الحدث مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وهي «أجمل شتاء في العالم في دبي»، يجعلنا حريصين على تقديم البطولة بأبهى حلة وأفضل تحضيرات لتأكيد مكانتها كوجهة رياضية تراثية جاذبة لنخبة الصقارين من ناحية، ولضيوف الحدث الذي يستقبل جماهير من مختلف الجنسيات الراغبين بالتعرف الى هذا النوع من الرياضات التراثية والتعمق في الموروث الشعبي الإماراتي.

كما عبرت، عن تقديرها لجهود المشاركين التي أثمرت تقديم منافسات قوية بأرقام مميزة في الأشواط التي أقيمت في انطلاقة الحدث، مع توقعات بارتفاع نسق المنافسة خلال الأيام المقبلة لتواصل البطولة تأكيد مكانتها كواحدة من أقوى بطولات الصيد بالصقور في الدولة والمنطقة، وهو ما يجعلنا نسعى دائماً لتطوير الترتيبات الخاصة بالعمليات التنظيمية ومضاعفة الجهود للارتقاء والتقدم المستمر.

تحضيرات وطموح كبير

أكد الصقار خليفة أحمد بن مجرن، قائد فريق «إف 3»، أن المنافسة القوية خصوصاً في أشواط «الرمز» تؤكد الحضور القوي بين أبناء الوطن في تجهيز أفضل وأقوى الصقور من أجل هذه البطولة المميزة، وقال: التنافس القوي وسط هذه الأجواء الأخوية عقب جائحة كورونا، أمر رائع للغاية ويجعلنا نشعر بالسعادة باللقاء والتنافس، ونحن نتطلع دائماً للمنافسة على المراكز الأولى وتحقيق أفضل المراكز.

وتابع: التجهيزات لم تتغير وقمنا بها كسابق عهدنا، فيما ركزنا كالمعتاد على صحة الطير باعتبارها من الأمور المهمة للغاية، إلى جانب دور الصقار في تجهيز الطير ونوعية الطير، وتلك تعد العوامل الثلاثة الرئيسية لتحقيق التفوق في هذا النوع من البطولات، وأشارك دائماً برفقة إخواني فنحن خمسة أشخاص نتعاون معاً من أجل الوصول لأفضل أداء، وبمعاونة العمال وغيرهم يصل العدد الإجمالي لفريقنا نحو 30 شخصاً.

الفخر بالحصاد الوفير

عبر يراح عبيد بن شنه الكتبي، قائد فريق الظفرة، عن سعادته بالحصاد الذي حققه فريقه في أشواط الشيوخ، وقال: فخورون بالتواجد في بطولة فزاع للصيد بالصقور، وحصلنا على كافة التسهيلات والترتيبات من اللجنة المنظمة والموقع مناسب للغاية وساعدنا كثيراً على تحقيق هذه النتائج. وتابع: سعينا لتحقيق أفضل المراكز والمنافسة في الأشواط المخصصة للرمز والرئيسية، مع تجهيز الطيور لبقية الأشواط المقبلة، ونشعر بالرضا عن الحصاد الذي تحقق في الأشواط الماضية.

إقامة أشواط الخليجيين في بطولة فخر الأجيال

قررت اللجنة المنظمة إقامة أشواط الخليجيين يومي 15 و16 فبراير المقبل ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وذلك في إطار حرص اللجنة على تسهيل مشاركة الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وتجاوباً مع الإجراءات الاحترازية وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن في ضوء الطلبات التي تلقتها بأعداد لافتة في الأيام الماضية مع حرصهم على التواجد في هذه المنافسات.

وتتواصل منافسات بطولة فزاع الرئيسية للصيد بالصقور التلواح غداً الخميس بإقامة 10 أشواط للعامة مفتوح والعامة الملاك، وذلك في فئة «جير تبع» للفرخ والجرناس.

