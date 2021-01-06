مركزان للملاكمة في الشامخة والعين

قال حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة: إن الأسبوع المقبل سيشهد العديد من الأخبار السارة لرياضة الملاكمة في الدولة، أبرزها الافتتاح الرسمي لمركزي الشامخة والعين لتدريب اللاعبين، وتحديد الموقف النهائي من مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية بالكويت المقرر لها شهر مارس المقبل، حيث إن الاتحاد خاطب الهيئة العامة للرياضة بخصوص المشاركة وينتظر الرد.

وأكد الحمادي أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنس العتيبة سيعقد اجتماعاً يوم 12 يناير الجاري لبحث آخر المستجدات الخاصة بروزنامة مسابقات الموسم المقبل، ومراكز التدريب الجديدة، وبرامج إعداد المنتخبات، بالإضافة إلى نشاط مراكز التدريب ودورها المأمول في توسيع قاعدة انتشار اللعبة بالدولة، والكشف عن المواهب في سن مبكرة، وصقلها لدعم المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل، في ظل التنسيق والتعاون بين المراكز والجهاز الفني للمنتخب لتوحيد الرؤى والعمل في اتجاه واحد يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

من ناحيته عبر محمد مصبح الشبلي المدير الفني للمنتخب عن سعادته بافتتاح مراكز التدريب الجديدة، التي أصبح عددها الإجمالي بالدولة 8 مراكز، بواقع اثنين في أبوظبي، ومثلهما في الشارقة، ومركز في الفجيرة، وآخر في رأس الخيمة، ومركز بالفجيرة، إضافة إلى مركز العين.

وقال إن مراكز التدريب هي العمود الفقري للاتحاد، وفي ضوء التعاون بين الجهاز الفني للمنتخب ومراكز التدريب، نتلقى تقارير أسبوعية وشهرية عن نشاط كل مركز، بالإضافة إلى فيديوهات مصورة للاعبين في التدريبات، مع العلم أن برامج التدريب المعتمدة في المراكز متفق عليها وشاركنا في وضعها.

وفيما يخص استعدادات المنتخب للبطولة العربية .. أكد الشبلي أنه تم اختيار 4 لاعبين ولاعبتين، هم ماجد النقبي في وزن 64 كجم، وسلطان النعيمي في وزن 52 كجم، وحسين السمار في وزن 75 كجم، وسعيد الهنائي في وزن 60 كجم، وحنان الزيودي في وزن 64 كجم، وسارة طلال عمرو في وزن 52 كجم، وأن هناك تصوراً لإقامة معسكر داخلي لمدة أسبوعين في النصف الثاني من يناير الجاري، وبعده معسكر خارجي في مدينة كييف الأوكرانية اعتباراً من أول فبراير المقبل، يتم التوجه مباشرة بعده إلى الكويت للدخول في أجواء البطولة.